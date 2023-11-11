11 ноября, 08:10

В Пермском крае в результате ДТП погибли два человека

Пострадали три человека

ТАСС, 11 ноября. Груженый лесовоз и легковая машина столкнулись в Пермском крае. Погибли мать и ребенок, пострадали еще двое детей и мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

"На автодороге Пермь - Березники столкнулись груженый лесовоз и легковушка. В последней ехала семья из пяти человек, им потребовалась помощь. На месте работали пермские спасатели: отец и двое детей деблокированы и переданы медикам в тяжелом состоянии. В аварии, к сожалению, погибла женщина и ее ребенок до года", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются. 

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РоссияПермский край
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