В Пермском крае в результате ДТП погибли два человека

Пострадали три человека

ТАСС, 11 ноября. Груженый лесовоз и легковая машина столкнулись в Пермском крае. Погибли мать и ребенок, пострадали еще двое детей и мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

"На автодороге Пермь - Березники столкнулись груженый лесовоз и легковушка. В последней ехала семья из пяти человек, им потребовалась помощь. На месте работали пермские спасатели: отец и двое детей деблокированы и переданы медикам в тяжелом состоянии. В аварии, к сожалению, погибла женщина и ее ребенок до года", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются.