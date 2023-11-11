В Москве за избиение девушки задержали чемпиона турниров по бодибилдингу Пашина

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпион турниров по бодибилдингу Адель Пашин задержан после того, как жестоко избил свою девушку в квартире в Москве. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в квартире чемпиона турниров по бодибилдингу Аделя Пашина. Мужчина жесткого избил свою девушку. Пострадавшая написала подруге о случившемся и попросила о помощи. Когда та приехала с правоохранителями, мужчина стал угрожать девушке убийством, не выпустил из квартиры и не позволил открыть дверь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выбраться из квартиры пострадавшая смогла, только когда Пашин уснул. При этом ей пришлось найти ключ от входной двери, чтобы выйти. "Спортсмен задержан в порядке ст. 91 УПК", - добавил представитель правоохранительных органов. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в полицию поступило заявление от женщины о бытовом конфликте и нанесении ей телесных повреждений. "В ходе проведения проверки полицейскими установлена личность мужчины, подозреваемого в противоправных действиях. Гражданин задержан сотрудниками полиции и передан в следственные органы", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.