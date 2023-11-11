11 ноября, 16:32

В Якутии возбудили уголовное дело после инцидента с участием сотрудников полиции

По факту конфликта назначили служебную проверку

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Ленском районе Якутии после конфликта около здания ресторана в городе Ленске. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 ноября около здания ресторана, расположенного по улице Набережная в городе Ленске, подозреваемый из внезапно возникшей личной неприязни нанес мужчине удары руками в голову. Потерпевший доставлен в реанимационное отделение медучреждения с закрытой черепно-мозговой травмой.

"По факту инцидента с участием сотрудников полиции в городе Ленске руководством МВД по Республике Саха (Якутия) назначена служебная проверка. В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом. Ими будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц", - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия). 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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