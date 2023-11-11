В Исландии объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой извержения вулкана

Как сообщили в Метеорологической службе Исландии, извержение может произойти через несколько дней

СТОКГОЛЬМ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Исландии объявили чрезвычайное положение после нескольких землетрясений на территории полуострова Рейкьянес. Об этом сообщила газета The Guardian.

"Глава национальной полиции объявил чрезвычайное положение гражданской обороны в связи с высоким уровнем сейсмической активности", - приводит газета заявление Департамента по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

С конца октября на полуострове были зарегистрированы 24 тыс. сейсмических толчков, что сигнализирует о высокой вероятности извержения вулкана в регионе. По данным Метеорологической службы Исландии, извержение может произойти через несколько дней. В этом случае жители близлежащего города Гриндавик будут эвакуированы.

Магнитуда сильнейшего из произошедших землетрясений составила 5,2 балла. Сейсмические толчки ощущались в Рейкьявике и на южном побережье страны.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения - в марте 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года, пишет The Guardian.