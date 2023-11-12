11 ноября, 21:01

Под Вологдой в ДТП пострадали восемь человек

В том числе двое детей

ТАСС, 12 ноября. Восемь человек - шестеро взрослых и двое детей - пострадали в автомобильной аварии на 20 км автодороги Вологда - Ростилово, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

"Сегодня в 18:54 мск на 20 км автодороги Вологда - Ростилово водитель автомобиля Nissan Gloria при повороте налево в поселок Васильевское не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Lada Granta. После столкновения Lada отбросило на машину Toyota Prius. В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей", - рассказали в пресс-службе УМВД.

Пострадали пять человек, которые находились в автомобиле Nissan, и трое из Lada Granta. Пятеро взрослых с различными повреждениями доставлены в травматологический центр Вологодской областной клинической больницы. Госпитализированы и два мальчика: у двухлетнего диагностирован перелом затылочной кости черепа, ушиб головного мозга, легкого; у четырехлетнего ребенка выявлен ушиб колена и сотрясение головного мозга. Обстоятельства аварии выясняются. 

Теги:
РоссияВологодская область
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