11 ноября, 23:00

В Подольске при пожаре в гараже погибли два человека

Еще трое пострадали

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Женщина и ее двухлетняя дочь погибли, а также еще трое человек пострадали в результате пожара в подмосковном Подольске, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Московской области.

"11 ноября 2023 года в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, произошел пожар. Из горящего гаража удалось выбежать трем пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери", - говорится в сообщении.

По факту случившегося ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи и криминалисты.

В областном главке МЧС РФ уточнили, что пожар произошел вечером на улице Коммунальная. Площадь возгорания составила 65 кв. м, в настоящее время он потушен. 

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