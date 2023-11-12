12 ноября, 00:59

В Приангарье при столкновении поезда с грузовиком погибли три человека

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЧП произошло на ж/д переезде между станциями Янталь и Лена

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена ВСЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады - машинист и помощник, а также водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки пассажирских поездов. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
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