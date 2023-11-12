12 ноября, 05:22

В Томске шесть человек отравились угарным газом при пожаре в жилом доме

Возгорание произошло на площади 165 кв. м

ТАСС, 12 ноября. Шесть человек попали в больницу с острым отравлением угарным газом в результате пожара в двухэтажном брусовом жилом доме, у одного из пострадавших также диагностировали ожоги лица, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"12 ноября на улице Ванцетти в Томске началось возгорание в двухэтажном брусовом жилом доме с дощатым тамбуром. На момент прибытия первого подразделения горел тамбур, квартиры на втором этаже, крыша дома, люди просили о помощи из окон второго этажа. Личным составом по трехколенной лестнице из окон второго этажа спасены два человека. Пострадали шесть человек", - говорится в сообщении. Среди пострадавших - девушка 2008 года рождения.

Всех пострадавших доставили в Томскую областную клиническую больницу, у одного из них также ожоги лица.

В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже, тамбур. Общая площадь пожара составила 165 кв. м. К тушению привлекли 31 сотрудника МЧС, пожар ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. 

Теги:
РоссияТомская область
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