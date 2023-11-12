12 ноября, 05:25
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о гибели женщины при обстреле со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Петровский район города

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Женщина погибла во время обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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"В результате обстрела Петровского района на площади Победы погибла женщина 1990 года рождения", - сообщил он.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 06:30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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