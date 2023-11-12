12 ноября, 07:28
Военная операция на Украине

Глава Лисичанска сообщил о росте числа атак ВСУ на северную часть города

По словам Эдуарда Сахненко, линия соприкосновения проходит недалеко от населенных пунктов Новодружеск и Приволье

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Населенные пункты Новодружеск и Приволье, находящиеся на севере Лисичанска Луганской Народной Республики, чаще всего попадают под обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава Лисичанска Эдуард Сахненко.

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"Производится обстрел населенных пунктов, особенно в северной части города - наши прилегающие населенные пункты, такие как Приволье, Новодружеск. Там, где у нас восстанавливается мирная жизнь. <…> Несмотря на сложные условия, люди там проживают, стремятся облагородить свои населенные пункты. Функционируют магазины, идет обычная жизнь, даже есть дистанционное обучение детей <...>", - сказал он.

Сахненко отметил, что линия соприкосновения проходит недалеко от упомянутых населенных пунктов. При обстрелах со стороны ВС Украины чаще всего повреждения получают коммуникации в частном секторе.

Лисичанск был освобожден от ВС Украины летом 2022 года. В ходе боев в городе и административно подчиненных ему населенных пунктах значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая объекты газо-, водо- и теплоснабжения. 

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