На севере Индии под завалами обрушившегося тоннеля оказались не менее 36 рабочих

На месте происшествия находятся полицейские и команда Национальных сил реагирования на стихийные бедствия

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Не менее 36 рабочих оказались под завалами обрушившегося транспортного тоннеля, строительство которого велось в северном штате Уттаракханд. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал India Today.

"36 человек оказались заблокированы в тоннеле, предпринимаются усилия по их спасению. На месте происшествия находятся полицейские и команда Национальных сил реагирования на стихийные бедствия", - цитирует телеканал главу районного полицейского участка Арпана Ядуванша. По его словам, тоннель прокладывали в горах, и он рухнул, когда рабочие продвинулись на 200 м после начала строительства.

Сообщается, что все, кто находился в тоннеле в момент обрушения, живы. На их вызволение из-под завалов может потребоваться два-три дня, уточнил Ядуванш.