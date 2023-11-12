12 ноября, 09:51,
обновлено 12 ноября, 10:17
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 12 ноября. Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как уточнили в Минобороны РФ, попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресекли около 12:00. Ранее в МО РФ сообщали о сбитом ночью БПЛА в регионе. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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