Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

ТАСС, 12 ноября. Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как уточнили в Минобороны РФ, попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресекли около 12:00. Ранее в МО РФ сообщали о сбитом ночью БПЛА в регионе.