Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 12 ноября. Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как уточнили в Минобороны РФ, попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресекли около 12:00. Ранее в МО РФ сообщали о сбитом ночью БПЛА в регионе.