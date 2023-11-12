12 ноября, 11:01
Военная операция на Украине

Глава Севастополя сообщил о состоянии пострадавшего при падении обломков БПЛА

По данным Михаила Развожаева, состояние пациента стабилизировалось

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Состояние мужчины, пострадавшего при падении обломков сбитого БПЛА в Севастополе, стабильное, он остается в реанимации, ему предстоит длительная реабилитация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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"Навестил Павла Алексеевича - пострадавшего от террористической атаки укронацистов на Севастополь. Павел Алексеевич пока находится в реанимации Первой городской больницы, но врачи говорят, что состояние его стабильное, самое страшное уже позади. Впереди - выздоровление и, конечно, долгая реабилитация", - написал Развожаев.

Он уточнил, что власти города окажут помощь семье пострадавшего в восстановлении жилья и поддержат на период прохождения реабилитации.

Ранее пострадавший находился в тяжелом состоянии, помимо перелома, у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и живота.

В ночь с 6 на 7 ноября произошло падение обломков сбитого беспилотника во дворе одного из частных домов в Орловке, при котором пострадал мужчина. Минобороны РФ ранее сообщало о пресечении атаки Киева по объектам на территории России, девять беспилотников уничтожили и восемь перехватили над акваторией Черного моря и территорией Крыма. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
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