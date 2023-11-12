12 ноября, 12:07
Военная операция на Украине

В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал пенсионер

Его госпитализировали

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, пенсионер получил ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

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"В результате обстрела боевиками ВСУ Сосновой улицы [в Новой Каховке] ранения получил мирный житель 1945 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным администрации, у мужчины множественные осколочные ранения конечностей, лица, живота и поясницы. Пострадавший госпитализирован в больницу Скадовска. Информация о его состоянии уточняется. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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