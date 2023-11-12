В Новосибирске более 40 жилых домов остались без отопления и горячей воды

По данным Сибирской генерирующей компании, на магистральном трубопроводе возник дефект

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Жители 43 жилых домов в Новосибирске остались без отопления и горячей воды из-за дефекта на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Сегодня возник дефект на магистральном трубопроводе по улице Кропоткина. На месте уже работают две бригады. Теплосеть оперативно отключили, готовимся устранять дефект. В контуре отключения на время проведения работ - 43 жилых дома", - рассказали в компании.

На муниципальном портале Новосибирска указано, что теплоснабжение было отключено в воскресенье в 15:00 (11:00 мск), подключение ожидается в 07:00 (03:00 мск) в понедельник.

В СГК уточнили, что теплосеть будет включена в работу сразу после устранения дефекта.

По данным синоптиков, 12 ноября и в ночь на понедельник в городе ожидаются дождь и мокрый снег, температура поднимется до двух-четырех градусов Цельсия выше нуля.