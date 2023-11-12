Первомайск в ЛНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские войска, предположительно, выпустили две дальнобойные ракеты по окраинам города Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР), повреждены бывшие складские помещения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Колягин.

"Сегодня (12 ноября - прим. ТАСС) <…> окраины Первомайска подверглись обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Предположительно, две дальнобойные ракеты западного образца повредили конструкцию не действующих в настоящее время бывших складских помещений", - написал он.

Колягин уточнил, что жертв среди мирных жителей нет.