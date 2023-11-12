В Тверской области в результате ДТП погибли пять человек

Двое из них несовершеннолетние

ТАСС, 12 ноября. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Тверской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь на 328-м км трассы М-9, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Ford Focus. По предварительной информации, пять человек погибли, из них двое несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Как уточнили в ведомстве, в автомобиле ВАЗ-2109, который, обгоняя, задел водитель иномарки, пострадавших нет. По информации пресс-службы прокуратуры региона, по факту аварии проводится проверка. На место выехала и.о. Нелидовского межрайонного прокурора для координации деятельности правоохранительных органов.