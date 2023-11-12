СК расследует обстрелы Донецка и Херсонской области, где погибла женщина и ранен мужчина

В ведомстве отметили, что следователи установят все обстоятельства преступлений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи СК расследуют факты обстрелов Донецка, где погибла женщина, и Херсонской области, где ранение получил мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Следственном комитете России расследуют очередные факты преступных действий ВФУ в отношении мирного населения Херсонской области и Донецка", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в Донецке в результате обстрела ВСУ Петровского района погибла женщина 1990 года рождения. Помимо этого, в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области ранения получил 78-летний мирный житель. "Следователи СК России установят все обстоятельства указанных преступлений, а также причастных к ним лиц. Их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.