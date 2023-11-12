12 ноября, 18:23

В Севастополе в результате шторма повреждена инфраструктуру причала

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города отметили, что движение пассажирских катеров между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой осуществляться не будет до завершения восстановительных работ

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура причала повреждена в результате шторма в Севастополе, движение пассажирских катеров между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой осуществляться не будет до завершения восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за сильного шторма, повредившего причальную инфраструктуру, завтра пассажирские катера на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка" осуществлять движение не будут до завершения восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В Севастополе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали усиление юго-западного ветра, с порывами до 20-25 м/с. 

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РоссияКрымСевастополь
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