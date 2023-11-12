12 ноября, 18:58

Вылетевший из Самары в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт по технической причине

Пострадавших нет

ТАСС, 12 ноября. Самолет, следовавший из Самары в Санкт-Петербург со 187 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Технические службы проверяют воздушное судно, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 12 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом №5N-582 по маршруту Самара - Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на борту самолета находились 187 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса во время ожидания вылета по маршруту. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургСамарская область
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