13 ноября, 01:51

В Якутске задержали вылет рейса во Владивосток

Причиной стала неисправность механизма запирания люка приборного отсека

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Якутия" из Якутска во Владивосток задержан по причине неисправности механизма запирания люка переднего приборного отсека. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками вылетов рейсов из аэропорта города Якутска. 13 ноября в аэропорту Якутска задержан вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту Якутск - Владивосток по причине неисправности механизма запирания люка переднего приборного отсека", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, вылет рейса ЯК-491 во Владивосток перенесен на 23:00 (17:00 мск). 

Теги:
РоссияПриморский крайРеспублика Саха (Якутия)
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