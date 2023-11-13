В Якутске задержали вылет рейса во Владивосток

Причиной стала неисправность механизма запирания люка приборного отсека

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Якутия" из Якутска во Владивосток задержан по причине неисправности механизма запирания люка переднего приборного отсека. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками вылетов рейсов из аэропорта города Якутска. 13 ноября в аэропорту Якутска задержан вылет рейса авиакомпании "Якутия" по маршруту Якутск - Владивосток по причине неисправности механизма запирания люка переднего приборного отсека", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, вылет рейса ЯК-491 во Владивосток перенесен на 23:00 (17:00 мск).