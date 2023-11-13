Директор турфирмы, организовавшей на Камчатке тур, где погибли девять человек, раскаялся

Как сообщили в региональной прокуратуре, Андрей Степанов заявил в зале суда, что искренне скорбит о недостаточности принятых для безопасности восхождения мер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Директор турфирмы "Экстрим тайм", которая в августе 2022 года организовала тур на Ключевской вулкан, где погибли девять человек, Андрей Степанов в своем последнем слове в зале суда раскаялся. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Камчатского края.

"Я буду просить у потерпевших прощения до конца жизни и сожалею, что организовал этот тур. Искренне скорблю, что всех тех мер, которые я принял для безопасности восхождения, оказалось недостаточно", - сказал Степанов.

Группа из 10 туристов и 2 гидов отправилась в поход 30 августа 2022 года. 3 сентября 12 человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, через несколько часов два туриста и один гид спустились в базовый лагерь на высоте 3300 м из-за плохого самочувствия, остальные продолжили путь наверх. В ходе восхождения погибли восемь туристов и один гид - часть группы сорвалась со склона, другие - погибли от переохлаждения. Оставшийся внизу с туристами второй гид предпринял самостоятельную попытку восхождения для оказания помощи товарищам, в результате чего получил обморожение рук и ног.

СУ СК России по Камчатскому краю в отношении руководителя и гида-инструктора ООО "Экстрим тайм", организовавших тур, возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Директор турфирмы был задержан и заключен под стражу.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4800 м.