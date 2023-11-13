В Новосибирске во время матча Ночной хоккейной лиги умер игрок

Причиной смерти хоккеиста могли стать проблемы с сердцем, сообщил региональный представитель лиги Дмитрий Затонский

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Шестидесятиоднолетний хоккеист умер во время матча Ночной хоккейной лиги в Новосибирске. Причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, сообщил ТАСС региональный представитель лиги Дмитрий Затонский.

"Да, [умер игрок одной из команд], ему был 61 год, предварительно, стало плохо с сердцем", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео игры между командами ВХК "Стяг-День" и "Авиатор". На кадрах видно, что во время игры один из хоккеистов останавливается, а затем опускается на лед.

Как указано в сообщении лиги в "ВКонтакте", во время игры ушел из жизни хоккеист Андрей Измайлов, игрок ВХК "Стяг-День".