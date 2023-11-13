13 ноября, 06:40

В офис Сбербанка в Томске поступила информация о минировании

Из здания эвакуировали людей

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют офис Сбербанка в Томске из-за поступившей информации о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Поступило заведомо ложное сообщение о минировании. Правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации в соответствии с алгоритмом", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что офис Сбербанка на улице Иркутский тракт, 33 в Томске эвакуировали. Всех людей вывели, территорию оцепили, на месте работают кинологи. 

Теги:
РоссияТомская область
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