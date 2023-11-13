13 ноября, 10:30

В Москве на станции метро "Лермонтовский проспект" пассажир выжил после падения на рельсы

Движение стали вводить в график

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Человек упал на жесткий путь под прибывающий поезд на станции "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Он жив, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Падение произошло на станции метро "Лермонтовский проспект". Человека достали, он жив", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поезда Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. Позже движение стали вводить в график. 

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