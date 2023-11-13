13 ноября, 13:46

Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей Максима Гликина за нарушение работы иноагента

Журналиста объявили иностранным агентом в июле 2021 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы оштрафовал журналиста Максима Гликина на 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Гликина по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей" - сказали в пресс-службе.

Гликин - журналист "Открытых медиа" (ликвидированы в августе 2021 года, перезапущены в 2022 году). Он был объявлен иностранным агентом в июле 2021 года. В сентябре 2021 года в перечень иностранных агентов также включили основанное журналистом ООО "Альтаир 2021". 

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