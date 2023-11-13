13 ноября, 16:34

В Москве суд арестовал россиянина Прутченкова по делу о государственной измене

В случае признания виновным ему грозит до 20 лет колонии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова М. А. по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Прутченкова М. А., подозреваемого по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, не раскрыв иных подробностей, сославшись на то, что материалы расследования засекречены.

В случае признания подозреваемого виновным ему грозит до 20 лет колонии. 

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