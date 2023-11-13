13 ноября, 17:08,
обновлено 13 ноября, 18:09

В Москве такси загорелось после ДТП с двумя иномарками

Пострадали пять человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Такси врезалось в стоящие на светофоре на Варшавском шоссе в Москве иномарки и загорелось, одна из машин от удара выехала на пешеходный переход и сбила людей, четыре пешехода и пассажир такси пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В результате дорожной аварии пострадали четыре пешехода и пассажир такси, которых доставили в медучреждения", - сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД, на Варшавском шоссе в районе дома 37 водитель автомобиля такси Volkswagen столкнулся с ожидающими разрешающий сигнал светофора автомобилями Hyundai и Toyota, после чего такси загорелось. От столкновения автомобиль Hyundai по инерции совершил наезд на пешеходов. "В настоящее время возгорание локализовано", - добавили в пресс-службе.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется административное расследование. "Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии", - сказали в столичном надзорном ведомстве.

В новость внесены изменения (20:30 мск) - уточняется число пострадавших. 

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