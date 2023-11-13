13 ноября, 18:08

В Свердловской области из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе

ДПС патрулируют дороги региона и контролируют ситуацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Движение грузового транспорта временно ограничено на автодороге Ивдель - граница ХМАО с 9-го по 142-й км из-за сложных дорожных и погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

"Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге Ивдель - граница ХМАО с 9-го по 142-й км в связи со сложными дорожными и погодными условиями", - говорится в сообщении.

В северной части региона идут сильные осадки в виде мокрого снега, в связи с чем отмечается ухудшение видимости.

Наряды ДПС патрулируют дороги региона и контролируют ситуацию. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация