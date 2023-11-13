В Свердловской области из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе

ДПС патрулируют дороги региона и контролируют ситуацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Движение грузового транспорта временно ограничено на автодороге Ивдель - граница ХМАО с 9-го по 142-й км из-за сложных дорожных и погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

"Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге Ивдель - граница ХМАО с 9-го по 142-й км в связи со сложными дорожными и погодными условиями", - говорится в сообщении.

В северной части региона идут сильные осадки в виде мокрого снега, в связи с чем отмечается ухудшение видимости.

Наряды ДПС патрулируют дороги региона и контролируют ситуацию. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий.