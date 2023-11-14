Следственный комитет России расследует гибель мирных жителей от ударов ВСУ

По данным ведомства, речь идет о происшествиях в ДНР, Херсонской и Курской областях

ТАСС, 14 ноября. Следственный комитет РФ будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли мирные жители в Донецкой народной республике, Херсонской и Курской областях, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Следователи СК России будут расследовать преступления ВСУ, повлекшие жертвы среди мирных жителей ДНР, Херсонской и Курской областей. Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства совершенных преступлений, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что СК, в частности, расследует обстоятельства обстрела украинскими войсками города Алёшки Херсонской области, при котором погиб мирный житель. Кроме того, по сообщению органов исполнительной власти, вблизи села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области с украинского беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство, осколочные ранения получил мужчина. Также в результате действий украинских формирований в поселке Колоски погиб мужчина, а в Кировском и Петровском районах города Донецка ранения получили два мирных жителя.