Киевский суд арестовал на два месяца депутата, участвовавшего в раскрутке "пленок Деркача"

Александр Дубинский назвал вердикт местью за критику властей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Верховной рады Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене за участие в информационной кампании вокруг "пленок Деркача", на которых, как утверждалось, записаны разговоры между бывшим в тот момент вице-президентом США Джо Байденом и являвшимся украинским президентом Петром Порошенко в 2015-2016 годах.

"Суд поддержал ходатайство обвинения об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 12 января 2024 года", - сказал депутат в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Дубинский назвал вердикт местью за критику властей.

13 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в жилище депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. По информации спецслужбы, Дубинский якобы "осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России" и входил в "преступную группу", задачей которой было расшатывание общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация Киева в глазах международного сообщества. СБУ утверждала, что участниками сообщества являлись находящиеся за пределами страны бывший депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, а руководили их действиями якобы представители спецслужб РФ.

В отношении Дубинского сейчас также расследуются дела о служебном подлоге и об организации незаконного выезда военнообязанных за границу. 6 ноября суд отправил его под домашний арест. Тогда сам депутат, который активно критикует команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, связал это со своей политической позицией, а также заявил, что окружение Зеленского хочет замять расследование по материалам аудиозаписей, опубликованных в 2020 году Деркачом. По словам Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.

"Пленки Деркача"

По утверждению Деркача, на пленках записаны разговоры, которые состоялись в 2015-2016 годах между Байденом и Порошенко. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. Сам Порошенко после публикации этих материалов заявлял, что аудиозаписи сфабрикованы.

Дубинский, участвовавший в привлечении внимания к этому скандалу, попал наряду с Деркачом под санкции США, затем его исключили из партии Зеленского "Слуга народа". После этого он начал активно критиковать деятельность Зеленского и Ермака, а также утверждает, что руководство страны покрывает коррупционные схемы.