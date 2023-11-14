Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-губернатора Челябинской области

Заседание перенесли на 12 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области отложил на 12 декабря заседание, на котором рассмотрит дело о банкротстве бывшего губернатора региона Бориса Дубровского по итогам процедуры реструктуризации долгов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание отложено на 12 декабря 2023 года, на 14:00 (12:00 мск) в связи с необходимостью доработки плана реструктуризации долгов гражданина, представлением порядка расчета по плану реструктуризации и необходимости представления дополнительных документов по делу", - сказали в пресс-службе.

19 июля Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого запустили процедуру реструктуризация долгов. Судебное заседание по итогам процедуры было назначено на 13 ноября.

20 июля со ссылкой на Арбитражный суд Челябинской области сообщалось, что финансовым управляющим должника утвержден Иван Васин, член ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Сибирская гильдия антикризисных управляющих". В третью очередь реестра требований кредиторов должника включили требование акционерного общества "Производственное объединение "Монтажник" в размере 34 млн 74 тыс. 465 рублей 31 копейка основного долга.

Дубровского 15 января 2014 года указом президента РФ был назначили врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избрали губернатором региона, в марте 2019 года он подал в отставку.

20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора АО ПО "Монтажник" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.