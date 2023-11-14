14 ноября, 06:50

В Турции конфисковали почти 52 кг кокаина на судне под флагом Либерии

Телеканал Sözcü отмечает, что это четвертая за месяц успешная операция турецкой полиции по борьбе с наркобизнесом

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Партию кокаина обнаружили на сухогрузе под флагом Либерии в турецком средиземноморском порту Юмурталык. Капитана и членов экипажа судна доставили на берег для проведения допроса в рамках расследования дела о контрабанде наркотиков, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"На сухогрузе Berge Tore под флагом Либерии в ходе операции, проведенной на рейде порта Юмурталык в провинции Адана, изъяты 51 кг 750 г кокаина. Они находились в 45 пакетах в двух пластиковых мешках, привязанных к якорным цепям в отсеке сухогруза. Задержаны для показаний 26 человек, в том числе капитан, его помощники и члены команды судна", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Телеканал Sözcü отмечает, что это четвертая успешная операция МВД Турции по борьбе с наркобизнесом в ноябре. 2 ноября в Стамбуле взяли под стражу главаря международной ОПГ Comanchero Хасана Айыка и еще 40 человек. 9 ноября в Анкаре задержали 210 человек, в том числе главаря ОПГ Джамушхана Улуса, занимавшейся контрабандой наркотиков из Центральной Азии. 10 ноября по подозрению в контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу, в совершении убийств и похищении людей турецкая полиция взяла под стражу выходца из Албании Дритана Рексхепи. 

Теги:
ЛиберияТурция
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