14 ноября, 07:15
Военная операция на Украине

На Херсонщине при обстрелах ВСУ погиб человек

Еще один получил ранения

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Мирный житель села Великие Копани в Херсонской области погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате обстрела населенного пункта Великие Копани один мирный житель погиб и один получил ранения тяжелой степени", - сказал он.

В течение понедельника ВСУ выпустили 5 снарядов по Великим Копаням, 15 - по Крынкам, по 11 - по Алёшкам и Песчановке, по 9 - по Казачьим Лагерям и Днепрянам, 10 - по Корсунке и 6 - по Подстепному.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Раденск, Горностаевка, Солонцы, Алёшки, Саги, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил представитель. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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