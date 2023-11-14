На Херсонщине при обстрелах ВСУ погиб человек

Еще один получил ранения

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Мирный житель села Великие Копани в Херсонской области погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате обстрела населенного пункта Великие Копани один мирный житель погиб и один получил ранения тяжелой степени", - сказал он.

В течение понедельника ВСУ выпустили 5 снарядов по Великим Копаням, 15 - по Крынкам, по 11 - по Алёшкам и Песчановке, по 9 - по Казачьим Лагерям и Днепрянам, 10 - по Корсунке и 6 - по Подстепному.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Раденск, Горностаевка, Солонцы, Алёшки, Саги, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил представитель.