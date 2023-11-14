Суд приговорил троих "азовцев" к 24 и 25 годам за обстрел из миномета мариупольцев

Их признали виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и в умышленном повреждении чужого имущества

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к лишению свободы на сроки от 24 до 25 лет военнослужащих националистического объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Кима, открывших в марте 2022 года огонь из миномета по жителям Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что с 13 по 20 марта 2023 года Харченко, Ким и Жерновский, действуя в составе минометного расчета, с целью уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан, при оставлении боевых позиций обстреляли из 120-мм миномета пересечение улиц Украинского казачества и Азовстальской в Мариуполе. В результате не менее 25 выстрелов получил осколочное ранение 42-летний мирный житель, а также повреждены два жилых дома", - сообщили в ГВП.

Они признаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и в умышленном повреждении чужого имущества.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Харченко к 25 годам, Жерновского и Кима - к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ГВП.