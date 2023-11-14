В Греции арестовали мужчину, присвоившего более €1 млн из оборонных средств Украины

Его доставят в прокуратуру суда первой инстанции Афин для начала процесса экстрадиции

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Гражданина Украины, являющегося руководителем и акционером компании по производству технологических продуктов, поставлявшей оборонные материалы вооруженным силам страны, арестовали в Греции в приморском городе Анависсос. Об этом сообщил греческий информационный портал newsit.gr.

Ранее был выдан международный ордер на арест этого человека за растрату. По информации портала, 58-летний украинец получил €1,123 млн от украинского правительства на приобретение систем обороны для армии, присвоил эти средства и приехал в Грецию. Он снял в Анависсосе виллу, которая фактически представляла собой настоящую крепость, пишет издание. Обвиняемый установил камеры наблюдения по периметру высокого забора с колючей проволокой, системы сигнализации.

Сотрудники службы безопасности области Аттика задержали его на бензоколонке, мужчина оказал сопротивление.

Имя и фамилия арестованного не разглашаются. Его доставят в прокуратуру суда первой инстанции Афин, чтобы начать процесс экстрадиции на Украину.