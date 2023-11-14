14 ноября, 09:09

В Москве четырех человек доставили в полицию после драки с участием "ЧВК Редан"

В отношении них составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Четыре человека доставлены в отдел полиции за драку возле ресторана быстрого питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о нарушении общественного порядка на улице Маросейка поступило в полицию накануне примерно в 21:00. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Четыре человека были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства.

По этому факту проводится проверка. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что конфликт произошел между сторонниками и противниками неформальной молодежной группировки "ЧВК Редан". Первоначально ссора произошла внутри ресторана быстрого питания, потом она переросла в драку и завершилась за пределами заведения. "В настоящее время в медучреждение никто не обращался", - добавил представитель правоохранительных органов. 

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