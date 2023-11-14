В Томске при пожаре на химпроизводстве погибли два человека

Следователи возбудили уголовное дело

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар в цехе по производству бытовой химии произошел в Томске, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

"Произошло возгорание в помещении производственного цеха одного из предприятий, расположенного в Октябрьском районе города Томска. При тушении пожара обнаружены тела двух сотрудников указанной организации 1986 и 1998 годов рождения. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в ночь на вторник. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, площадь пожара составила 50 кв. м. "Горел цех по производству бытовой и промышленной химии. Обгорели стены внутри помещения, пластиковые перегородки, обгорела готовая продукция, закоптились стены", - сообщили в главке.