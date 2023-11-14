В подконтрольной РФ части Харьковщины сообщили о ежедневных атаках сел беспилотниками ВСУ

По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, украинские бойцы "бьют исключительно по мирной инфраструктуре"

ТАСС, 14 ноября. Украинские военнослужащие ежедневно наносят удары по гражданской инфраструктуре в нескольких селах на подконтрольной РФ части Харьковской области с применением беспилотников. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Обстрелы со стороны ВСУ усиливаются. Бьют исключительно по мирной инфраструктуре. Под ударом украинских боевиков село Пески, станция Тополи, Первый Лиман и населенный пункт Ольшана. ВСУ в Харьковской области активно используют дроны с боевыми зарядами. В Таволжанке, Богдановском, Николаевке дроны летают ежедневно. Националисты наносят удары по гражданским объектам", - сказал Ганчев.

Он сообщил, что сотрудники ВГА продолжают оказывать помощь мирным жителям региона, в частности привозят дрова на зиму.