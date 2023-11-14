В Ростовской области поставщика осудили за контрафактное оборудование для АЭС

Арсена Сулейманова приговорили к пяти годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Новочеркасский городской суд Ростовской области приговорил директора новочеркасского предприятия Арсена Сулейманова к пяти годам колонии по делу о поставке контрафактного оборудования для нужд Нововоронежской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Новочеркасский городской суд Ростовской области признал Сулейманова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Сулейманов подал апелляционную жалобу <…> Ростовский областной суд оставил ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что директор ТД "Электромаш" Арсен Сулейманов организовал поставку некачественных приборов радиационного контроля и спректроанализаторов для Нововоронежской АЭС, на которые он изготовил поддельные паспорта качества. Ввод в эксплуатацию таких приборов на атомной станции мог привести к ЧП и авариям.

Приговор вступил в законную силу.