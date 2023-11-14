В Адыгее до утра приостановили поиски подростка из упавшего в реку автомобиля

Шесть групп проводили обследование прибрежной линии и акватории реки Белой по течению

МАЙКОП, 14 ноября. /ТАСС/. Спасатели Адыгеи приостановили до утра поиски 10-летнего подростка, который находился в упавшем с обрыва в реку Белую автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По состоянию на 19:00 работы по поиску ребенка приостановлены в связи с наступлением темного времени суток. Продолжение поиска запланировано на утро 15 ноября", - говорится в сообщении.

Поиск ребенка проводился шестью группами с обследованием прибрежной линии и акватории реки Белой по течению.

Инцидент произошел в станице Ханской. Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, автомобиль упал с обрыва в реку. Всего в машине находились пять человек, водителю и двум несовершеннолетним пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег. 34-летнюю пассажирку автомобиля, мать 10-летнего мальчика, нашли мертвой. По факту произошедшего идет проверка, также проводится экспертиза на наличие алкоголя в крови водителя автомобиля.