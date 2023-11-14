В Курске в ДТП с участием двух автобусов пострадали восемь человек

Среди пострадавших оказался подросток

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Восемь пассажиров в двух автобусах получили травмы в результате аварии в центре Курска, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ столкнулся на центральной улице в Курске с автобусом Ford, после чего последний столкнулся с автомобилем Lada Granta, а тот с УАЗ.

"В результате ДТП пострадали восемь человек - четыре пассажира автобуса ПАЗ и четыре пассажира автобуса Ford", - говорится в сообщении пресс-службы. Среди пострадавших - несовершеннолетний 2006 года рождения.

Причины аварии устанавливаются.