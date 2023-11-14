14 ноября, 18:53
Военная операция на Украине

Пушилин рассказал о состоянии раненного в ДНР младенца

Он получил амбулаторную помощь, сообщил глава республики

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Младенец, пострадавший в результате обстрела Донецка, получил легкие ранения, помощь ему оказана амбулаторно. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня пострадал четырехмесячный ребенок - он получил легкие ранения в результате обстрелов противника Куйбышевского района Донецка. Медицинская помощь оказана амбулаторно", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он уточнил, что за день ранены были еще два человека в Горловке. При обстрелах повреждены два жилых дома в Донецке и Горловке. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация