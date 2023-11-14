Пушилин рассказал о состоянии раненного в ДНР младенца

Он получил амбулаторную помощь, сообщил глава республики

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Младенец, пострадавший в результате обстрела Донецка, получил легкие ранения, помощь ему оказана амбулаторно. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня пострадал четырехмесячный ребенок - он получил легкие ранения в результате обстрелов противника Куйбышевского района Донецка. Медицинская помощь оказана амбулаторно", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он уточнил, что за день ранены были еще два человека в Горловке. При обстрелах повреждены два жилых дома в Донецке и Горловке.