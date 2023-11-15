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Взрыв в кафе в Петербурге

В Петербурге состоится первое слушание дела Дарьи Треповой

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

Ее обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Первое слушание уголовного дела Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), а также ее сообщника Дмитрия Касинцева, состоится в среду на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Заседание состоится в два часа дня", - сказала пресс-секретарь Ирина Жирнова.

Трепова обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Касинцеву предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

Как сообщали ранее в пресс-службе, дело будет рассматривать коллегия из трех судей на базе 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге, так как все свидетели и потерпевшие по делу проживают в этом городе и пригородах. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
© Информационное агентство ТАСС
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