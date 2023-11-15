На Урале на трассе столкнулись грузовик и автобус

По предварительной информации, погибли два человека, еще шестеро пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"На 318 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов Верхнепышминского района произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС, СМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на данном участке ограничено.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что в результате столкновения погибли два человека и шесть пострадали.

"В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог).