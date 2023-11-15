На трассе Екатеринбург - Тюмень перекрыли движение из-за рыхлого снега

Ограничение касается всех видов транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта ограничено на трассе Екатеринбург - Тюмень из-за рыхлого снега на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

"Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге Екатеринбург - Тюмень в обход поселка Белоярский с 1-го по 17-й км в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега на проезжей части", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ограничения будут сняты после улучшения погодных условий и приведения участка дороги в соответствие с нормативными требованиями.