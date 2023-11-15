15 ноября, 05:39,
обновлено 15 ноября, 06:08

Под Челябинском несовершеннолетний водитель погиб в ДТП

Еще два человека пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль под управлением 15-летнего подростка столкнулся с грузовой "Газелью" на трассе в Челябинской области. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб, его несовершеннолетняя пассажирка получила травмы, как и водитель "Газели". Об этом сообщили журналистам в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель "Газели" получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, ДТП произошло в Ашинском районе региона около 02:00 (00:00 мск). По предварительным данным, 15-летний подросток взял без разрешения автомобиль ВАЗ-211440, принадлежащий его отцу. Во время дождя он выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где и совершил столкновение со встречной "Газелью".

Накануне в пресс-службе управления дорог "Южный Урал" сообщили ТАСС, что в горнозаводской зоне Челябинской области, в которую входит и Ашинский район, водителям рекомендовано не выезжать на автотрассы 15 ноября, так как синоптики прогнозируют там сильные осадки (дождь, мокрый снег), порывы ветра и ограничение видимости. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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