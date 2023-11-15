В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибла женщина

Еще восемь человек госпитализировали

ЭЛИСТА, 15 ноября. /ТАСС/. Столкновение иномарки с микроавтобусом произошло на трассе "Каспий" в Малодербетовском районе Калмыкии, в результате погибла женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, восемь человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"На 96-м км ФАД Р-22 "Каспий" (территория Малодербетовского района) произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai Elantra под управлением 45-летней жительницы Элисты и микроавтобуса Mercedes под управлением 53-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. В результате ДТП на месте происшествия погибла водитель легкового автомобиля, водитель и семь пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, на автодороге обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустила выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом, уточнили ТАСС в пресс-службе МВД России по республике.