В отношении жителя Канска возбудили дело за раскопку древних артефактов

По версии следствия, мужчина проводил раскопки без разрешения, некоторые из находок он реализовывал на нелегальном рынке

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Канска Красноярского края за раскопку древних артефактов. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Канска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли и в земле, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, с использованием специальных технических средств поиска)", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по материалам УФСБ по Красноярскому краю.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, среди находок мужчины бронзовые ножи, котел и чекан скифской эпохи, обломок зеркала и средневековые стрелы, наконечник копья ХI-Х веков до нашей эры. Места, где мужчина осуществлял раскопки, не уточняются.

По версии следствия, мужчина проводил раскопки без разрешения и с целью обогащения и коллекционирования. Некоторые находки он реализовывал на нелегальном рынке. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.