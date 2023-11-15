В Архангельске задержали подозреваемых в мошенничестве при строительстве больницы

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 15 ноября. Подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" задержаны в Архангельске. Ущерб от их действий составил 127 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

"В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2020 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству одного из корпусов больницы на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали заключение дополнительных соглашений к государственному контракту в интересах подконтрольных организаций, в результате чего бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 127 млн рублей в виде необоснованно увеличенных расходов", - отмечается в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководства коммерческой организации и бывшего сотрудника контролирующей организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Устанавливаются иные возможные участники мошеннической схемы", - добавили в пресс-службе. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.